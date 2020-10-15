Защитник «Севильи» Кунде заразился коронавирусом

Защитник «Севильи» Жюль Кунде сдал положительный тест на коронавирус, сообщает официальный сайт клуба.

Указано, что игрок сдал тест после возвращения из молодежной сборной Франции и не контактировал со своими партнерами по команде. Футболист находится на самоизоляции. Болезнь у него проходит бессимптомно.

21-летний француз в текущем сезоне провел три матча за «Севилью».