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Защитник «Реала» остался без секса из-за карантина

23:03
Марта Диас. Фото wikifamouspeople.com.
Марта Диас. Фото wikifamouspeople.com.
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Защитник «Реала» Серхио Регилон ни разу не занимался сексом со своей девушкой, видеоблогером Мартой Диас за время карантина из-за пандемии коронавируса. Об этом рассказала сама девушка в эфире программы La Resistencia на канале Movistar +.

«Нет, мы не вместе с Серхио, — сказала Диас. — Я на карантине. Занимались ли мы сексом? Нет, во время карантина ни разу».

23-летний испанец в текущем сезоне выступает на правах аренды за «Севилью». В 25 матчах он забил один мяч при четырех голевых передачах.

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