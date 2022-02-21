Дест может перейти в «Рому». «Барселона» готова продать защитника за 20 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport 21 февраля.

По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 21-летнего американца.

Отмечается, что каталонский клуб готов продать защитника во время летнего трансферного окна за 20 миллионов евро. При этом сам Дест позитивно оценивает возможность перехода в «Рому».

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 22 матчах за «Барселону» и отметился тремя результативными передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.