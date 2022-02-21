Дест может перейти в «Рому». «Барселона» готова продать защитника за 20 миллионов евро
Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Рому»
Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport 21 февраля.
По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 21-летнего американца.
Отмечается, что каталонский клуб готов продать защитника во время летнего трансферного окна за 20 миллионов евро. При этом сам Дест позитивно оценивает возможность перехода в «Рому».
В нынешнем сезоне Дест принял участие в 22 матчах за «Барселону» и отметился тремя результативными передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
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|8
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|29
|
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|8
|10
|28-34
|29
|
15
|Хетафе
|25
|6
|8
|11
|24-28
|26
|
16
|Мальорка
|24
|6
|8
|10
|23-38
|26
|
17
|Гранада
|25
|5
|9
|11
|27-40
|24
|
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|25
|3
|11
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|21-39
|20
|
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|Алавес
|25
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|18.02
|23:00
|
Эльче – Р. Вальекано
|2 : 1
|19.02
|16:00
|
Гранада – Вильярреал
|1 : 4
|19.02
|18:15
|
Осасуна – Атлетико
|0 : 3
|19.02
|20:30
|
Кадис – Хетафе
|1 : 1
|19.02
|23:00
|
Реал – Алавес
|3 : 0
|20.02
|16:00
|
Эспаньол – Севилья
|1 : 1
|20.02
|18:15
|
Валенсия – Барселона
|1 : 4
|20.02
|20:30
|
Бетис – Мальорка
|2 : 1
|20.02
|23:00
|
Атлетик – Р. Сосьедад
|4 : 0
|21.02
|23:00
|
Сельта – Леванте
|- : -
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ЖК
|Г
|
|
Карим Бензема
Реал
|18
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|13
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
|13
|П
|
|
Карим Бензема
Реал
|8
|
|
Гоньи Икер Муниаин
Атлетик
|7
|
|
Жорди Альба
Барселона
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Жюль Кунде
Севилья
|20
|2
|2
|
|
Иньиго Мартинес
Атлетик
|19
|1
|6
|
|
Гомес Рауль де Томас
Эспаньол
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|1
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