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Сегодня, 19:35

Дест может перейти в «Рому». «Барселона» готова продать защитника за 20 миллионов евро

Защитник «Барселоны» Дест может перейти в «Рому»
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «Барселоны» Серджиньо Дест может перейти в «Рому», сообщает Corriere dello Sport 21 февраля.

По информации источника, римский клуб заинтересован в приобретении 21-летнего американца.

Отмечается, что каталонский клуб готов продать защитника во время летнего трансферного окна за 20 миллионов евро. При этом сам Дест позитивно оценивает возможность перехода в «Рому».

В нынешнем сезоне Дест принял участие в 22 матчах за «Барселону» и отметился тремя результативными передачи. Контракт защитника с каталонским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

Источник: https://www.corrieredellosport.it/news/calcio/calcio-mercato/roma/2022/02/21-90126519/roma_occhi_su_dest_del_barcellona_ecco_chi_e_l_esterno_americano
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