Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 35-летний испанец, который летом перешел в парижский клуб на правах свободного агента, использовал зарплату защитника «Барселоны» как аргумент, ведя переговоры с «Реалом» о новом контракте.

Рамос был расстроен, что Пике зарабатывает больше него, и просил подтверждения этой информации у людей из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Рамоса в «ПСЖ» — шесть миллионов евро в год. Защитник просил у «Реала» 12 миллионов евро в год. Отмечается, что Пике получает в «Барселоне» 28 миллионов евро в год до уплаты налогов.