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Сегодня, 17:19

Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике

Серхио Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Жерара Пике
Карен Саркисян
Корреспондент

Защитник «ПСЖ» Серхио Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне защитника «Барселоны» Жерара Пике, сообщает Diario Sport.

По информации источника, 35-летний испанец, который летом перешел в парижский клуб на правах свободного агента, использовал зарплату защитника «Барселоны» как аргумент, ведя переговоры с «Реалом» о новом контракте.

Рамос был расстроен, что Пике зарабатывает больше него, и просил подтверждения этой информации у людей из каталонского клуба.

Ранее сообщалось, что зарплата Рамоса в «ПСЖ» — шесть миллионов евро в год. Защитник просил у «Реала» 12 миллионов евро в год. Отмечается, что Пике получает в «Барселоне» 28 миллионов евро в год до уплаты налогов.

Источник: https://www.sport.es/es/noticias/barca/ramos-mosca-contrato-pique-13264040
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 Севилья 25 14 9 2 37-17 51
3
 Бетис 25 14 4 7 47-30 46
4
 Барселона 24 11 9 4 42-28 42
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 Атлетико 25 12 6 7 45-34 42
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 Вильярреал 25 10 9 6 42-24 39
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 Р. Сосьедад 24 10 8 6 24-25 38
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 Атлетик 25 9 10 6 29-21 37
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 Осасуна 25 8 8 9 25-30 32
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 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
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 Мальорка 24 6 8 10 23-38 26
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Эспаньол – Севилья
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Валенсия – Барселона
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Бетис – Мальорка
 2 : 1
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Сельта – Леванте
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