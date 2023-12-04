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Сегодня, 15:38

Защитник «Барселоны» Мартинес получил травму бедра

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
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Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба каталонцев.

32-летний испанец получил травму правого бедра. Срок восстановления игрока еще не определен.

Мартинес перешел в «Барселону» из «Атлетика» в июле 2023 года. Футболист принял участие в 10 матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.

Иньиго Мартинес
Футбол
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 15 12 2 1 33-9 38
2
 Жирона 15 12 2 1 34-18 38
3
 Барселона 15 10 4 1 28-14 34
4
 Атлетико 14 10 1 3 30-13 31
5
 Атлетик 15 8 4 3 30-18 28
6
 Р. Сосьедад 15 7 5 3 26-18 26
7
 Бетис 15 6 7 2 18-16 25
8
 Лас-Пальмас 15 6 3 6 13-13 21
9
 Валенсия 15 5 4 6 17-20 19
10
 Хетафе 15 4 7 4 17-20 19
11
 Р. Вальекано 15 4 7 4 16-22 19
12
 Вильярреал 15 4 4 7 22-26 16
13
 Алавес 15 4 4 7 14-19 16
14
 Осасуна 15 4 3 8 17-25 15
15
 Севилья 14 2 7 5 20-20 13
16
 Мальорка 15 1 8 6 13-20 11
17
 Кадис 14 2 5 7 11-21 11
18
 Сельта 14 1 5 8 14-24 8
19
 Гранада 15 1 4 10 19-35 7
20
 Альмерия 15 0 4 11 16-37 4
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1.12 23:00
Лас-Пальмас – Хетафе
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Жирона – Валенсия
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Атлетик – Р. Вальекано
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Реал – Гранада
 2 : 0
2.12 23:00
Осасуна – Р. Сосьедад
 1 : 1
3.12 16:00
Мальорка – Алавес
 0 : 0
3.12 18:15
Альмерия – Бетис
 0 : 0
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