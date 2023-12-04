Защитник «Барселоны» Мартинес получил травму бедра

Защитник «Барселоны» Иньиго Мартинес выбыл на неопределенный срок, сообщает пресс-служба каталонцев.

32-летний испанец получил травму правого бедра. Срок восстановления игрока еще не определен.

Мартинес перешел в «Барселону» из «Атлетика» в июле 2023 года. Футболист принял участие в 10 матчах «сине-гранатовых» во всех турнирах и не отличился результативными действиями.