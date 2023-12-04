Карвахаль выбыл до конца года из-за мышечной травмы

Защитник «Реала» Дани Карвахаль выбыл до конца 2023 года из-за травмы, сообщает официальный сайт «Королевского клуба».

У 31-летнего испанца выявили повреждение мышцы левой ноги, восстановление займет от 3 до 4 недель.

В сезоне-2023/24 Карвахаль забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи в 17 матчах за «Реал» во всех турнирах.