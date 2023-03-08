Защитник «Барселоны» Араухо получил гражданство Испании

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал гражданином Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист сборной Уругвая получил гражданство страны еще в декабре 2022 года. На прошлой неделе он забрал документы — паспорт и ID-карту, официальный документ, удостоверяющий личность.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.