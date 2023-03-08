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Сегодня, 16:40

Защитник «Барселоны» Араухо получил гражданство Испании

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо стал гражданином Испании.

Как сообщает Mundo Deportivo, футболист сборной Уругвая получил гражданство страны еще в декабре 2022 года. На прошлой неделе он забрал документы — паспорт и ID-карту, официальный документ, удостоверяющий личность.

Араухо находится в системе «Барселоны» с 2018 года. В текущем сезоне 24-летний защитник сыграл за команду 21 матч во всех турнирах, забил 1 гол и отдал 1 голевую передачу.

ФК Барселона
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Положение команд
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И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
20
 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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10.03 23:00
Кадис – Хетафе
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Эльче – Вальядолид
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11.03 20:30
Сельта – Р. Вальекано
 - : -
11.03 23:00
Валенсия – Осасуна
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12.03 16:00
Мальорка – Р. Сосьедад
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Эспаньол

 11
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Антуан Гризманн

Атлетико

 8
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Микель Мерино

Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 14 3 1
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Педро Бигас

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 19 2 3
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