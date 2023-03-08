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Сегодня, 14:00

Лапорта: «Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт»

Виталий Косик
Корреспондент
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта заявил, что готов предложить главному тренеру каталонцев Хави новый контракт.

«Я думаю, Хави заслужил новый долгосрочный контракт. Он хочет его подписать в том случае, если команда выиграет ла лигу, но я думаю, что можно было бы продлить соглашение уже сейчас», — цитирует функционера Marca.

Действующий контракт Хави с «Барселоной» рассчитан до июня 2024 года.

Ранее испанский специалист рассказал о самых сложных вещах в работе тренером каталонского гранда.

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу ла лиги, набрав 62 очка за 24 матча.

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Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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Азар хочет остаться в «Реале» до истечения контракта в 2024 году
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 24 20 2 2 46-8 62
2
 Реал 24 16 5 3 47-18 53
3
 Атлетико 24 13 6 5 38-19 45
4
 Р. Сосьедад 24 13 5 6 32-23 44
5
 Бетис 24 12 5 7 32-25 41
6
 Вильярреал 24 11 4 9 28-23 37
7
 Р. Вальекано 24 9 8 7 29-25 35
8
 Осасуна 24 9 7 8 22-23 34
9
 Атлетик 24 9 6 9 33-26 33
10
 Мальорка 24 9 4 11 21-25 31
11
 Жирона 24 8 6 10 38-38 30
12
 Сельта 24 7 7 10 26-34 28
13
 Эспаньол 24 6 9 9 30-36 27
14
 Вальядолид 24 8 3 13 18-34 27
15
 Кадис 24 6 8 10 18-35 26
16
 Альмерия 24 7 4 13 28-42 25
17
 Севилья 24 6 7 11 27-39 25
18
 Хетафе 24 6 7 11 23-32 25
19
 Валенсия 24 6 5 13 27-28 23
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 Эльче 24 2 6 16 18-48 12
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