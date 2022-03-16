Защитник «Аякса» Мазрауи отреагировал на слухи о своем переходе в «Барселону»

Защитник «Аякса» Нуссаир Мазрауи отреагировал на слухи о своем переходе в «Барселону».

«Пока еще нет никаких договоренностей с «Барселоной», даже не близко. В ином случае я бы обо всем честно рассказал», — приводит журналист Фабрицио Романо слова Мазрауи.

В сезоне-2021/22 Мазрауи провел 30 матчей за «Аякс», на его счету 5 голов и 4 результативных передачи. Контракт 24-летнего марокканца с нидерландским клубом действует до конца июня 2022 года.

Ранее появилась информация о том, что футболист принял решение продолжить карьеру в «Барселоне».