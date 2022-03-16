Триппьер рассказал, как главный тренер «Атлетико» Симеоне звонил ему посреди ночи

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил времена, когда он играл за «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

«Бывало я лежал в постели, уже спал, а Симеоне звонил мне. Это безумие, я с этим еще не сталкивался. Он рассуждал о том, в чем я могу быть лучше, а я в это время пытался заснуть.

Невероятный тренер. Он один из тех, ради кого пробежишь через кирпичную стену", — цитирует слова Триппьер BBC.

Триппьер выступал за «Атлетико» в течение трех сезонов с 2019 по 2022 годы. За это время он провел 86 матчей. В составе «матрасников» 31-летний защитник становился чемпионом Испании в сезоне-2020/21.

Во вторник «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд.