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Триппьер — о Симеоне: «Он один из тех, ради кого пробежишь через кирпичную стену»

Триппьер рассказал, как главный тренер «Атлетико» Симеоне звонил ему посреди ночи
Читать «СЭ» в

Защитник «Ньюкасла» Киран Триппьер вспомнил времена, когда он играл за «Атлетико» под руководством Диего Симеоне.

«Бывало я лежал в постели, уже спал, а Симеоне звонил мне. Это безумие, я с этим еще не сталкивался. Он рассуждал о том, в чем я могу быть лучше, а я в это время пытался заснуть.

Невероятный тренер. Он один из тех, ради кого пробежишь через кирпичную стену", — цитирует слова Триппьер BBC.

Триппьер выступал за «Атлетико» в течение трех сезонов с 2019 по 2022 годы. За это время он провел 86 матчей. В составе «матрасников» 31-летний защитник становился чемпионом Испании в сезоне-2020/21.

Во вторник «Атлетико» обыграл «Манчестер Юнайтед» со счетом 1:0 в ответной встрече 1/8 финала Лиги чемпионов и прошел в следующий раунд.

Диего Симеоне
Киран Триппьер
ФК Атлетико
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1
 Реал 28 20 6 2 59-21 66
2
 Севилья 28 15 11 2 40-19 56
3
 Барселона 27 14 9 4 52-29 51
4
 Атлетико 28 15 6 7 52-36 51
5
 Бетис 28 15 4 9 50-35 49
6
 Р. Сосьедад 28 13 8 7 29-29 47
7
 Вильярреал 28 12 9 7 48-26 45
8
 Атлетик 28 10 10 8 32-27 40
9
 Валенсия 28 9 10 9 41-43 37
10
 Сельта 28 9 8 11 33-32 35
11
 Осасуна 28 9 8 11 26-35 35
12
 Эспаньол 28 8 9 11 34-41 33
13
 Р. Вальекано 27 9 5 13 29-33 32
14
 Эльче 28 8 8 12 30-39 32
15
 Хетафе 28 6 10 12 26-32 28
16
 Мальорка 28 6 8 14 26-48 26
17
 Гранада 28 5 10 13 28-44 25
18
 Кадис 28 4 12 12 24-41 24
19
 Алавес 28 5 7 16 21-45 22
20
 Леванте 28 3 10 15 30-55 19
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 0 : 1
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 0 : 2
24.04 22:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

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Винисиус Жуниор

Винисиус Жуниор

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
П
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

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Усман Дембеле

Барселона

 7
Жорди Альба

Жорди Альба

Барселона

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Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 22 2 2
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Иньиго Мартинес

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