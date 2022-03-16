Бускетс выразил восхищение игрой Каземиро перед матчем «Реал» — «Барселона»

Полузащитник «Барселоны» Серхио Бускетс восхищен игрой хавбека «Реала» Каземиро в преддверии матча 29-го тура чемпионата Испании против мадридцев.

«Каземиро если и не лучший, то один из лучших. Просто посмотрите на его игру, его карьеру. На работу, которую он проделывает. Задача полузащитников не так такая яркая, но тоже очень важная: нужно быть в центре, все контролировать. Я восхищаюсь Каземиро. Мне нравятся хороший футболисты. В «Реале» их много, но я бы не променял их на своих товарищей по команде», — рассказал Бускетс Marca.

В сезоне-2021/22 Бускетс провел за «Барселону» 38 матчей по всех турнирах. Забил один гол и отдал одну результативную передачу. Эль-класико состоится 20 марта в 23:00 (мск).