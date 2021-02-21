Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Защитник «Атлетико» Хименес получил мышечную травму в игре с «Леванте»

16:49
Теги:

Центральный защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес был заменен на 54-й минуте игры 24-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (0:2) из-за травмы, сообщает сайт клуб.

Медобследование выявило у 26-летнего уругвайца повреждение приводящих мышц левого бедра, сроки восстановления неизвестны.

Хименес пропустил в нынешнем сезоне уже 11 игр, 8 из-за травм и 3 из-за коронавируса. На счету уругвайца 17 матчей и 1 гол в этом сезоне за «Атлетико» во всех турнирах.

23 февраля «Атлетико» предстоит игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 23.00 (мск).

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир