Защитник «Атлетико» Хименес получил мышечную травму в игре с «Леванте»
Центральный защитник «Атлетико» Хосе Мария Хименес был заменен на 54-й минуте игры 24-го тура чемпионата Испании с «Леванте» (0:2) из-за травмы, сообщает сайт клуб.
Медобследование выявило у 26-летнего уругвайца повреждение приводящих мышц левого бедра, сроки восстановления неизвестны.
? Nuestro central @JoseMaGimenez13 sufre una lesi?n en la musculatura aductora del muslo izquierdo. El uruguayo queda pendiente de evoluci?n.— Atl?tico de Madrid (@Atleti) February 21, 2021
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Хименес пропустил в нынешнем сезоне уже 11 игр, 8 из-за травм и 3 из-за коронавируса. На счету уругвайца 17 матчей и 1 гол в этом сезоне за «Атлетико» во всех турнирах.
23 февраля «Атлетико» предстоит игра 1/8 финала Лиги чемпионов с «Челси». Матч пройдет в Бухаресте и начнется в 23.00 (мск).
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