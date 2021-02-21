Месси установил рекорд по матчам за «Барселону» в ла лиге
Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». Игра стала для 33-летнего аргентинца 506-й в ла лиге. Он установил клубный рекорд, обойдя Хави (505).
В тройку по играм за «Барсу» в чемпионате входыт также Андрес Иньеста (442), а четвертое место занимает Серхио Бускетс, для которого сегодняшняя игра стала 400-й.
По общему количеству игр во всех турнирах Месси занимает второе место (761), отставая от лидера Хави на шесть игр (767).
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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