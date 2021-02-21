Месси установил рекорд по матчам за «Барселону» в ла лиге

Капитан «Барселоны» Лионель Месси вышел в стартовом составе на матч 24-го тура чемпионата Испании против «Кадиса». Игра стала для 33-летнего аргентинца 506-й в ла лиге. Он установил клубный рекорд, обойдя Хави (505).

В тройку по играм за «Барсу» в чемпионате входыт также Андрес Иньеста (442), а четвертое место занимает Серхио Бускетс, для которого сегодняшняя игра стала 400-й.

По общему количеству игр во всех турнирах Месси занимает второе место (761), отставая от лидера Хави на шесть игр (767).