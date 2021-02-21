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Лионель Месси забил гол 81-й команде

17:08
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Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти на 32-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании с «Кадисом». Этот гол стал первым для аргентинца в ворота «Кадиса».

Как сообщает Gracenote, форвард в составе «Барсы» поразил ворота 81-й из 89 команд, против которых он играл.

В чемпионате Испании «Кадис» стал 38-й командой, которой забил Месси.

В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец сыграл в 29 матчах за «Барселону», забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.

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