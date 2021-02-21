Лионель Месси забил гол 81-й команде

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти на 32-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании с «Кадисом». Этот гол стал первым для аргентинца в ворота «Кадиса».

Как сообщает Gracenote, форвард в составе «Барсы» поразил ворота 81-й из 89 команд, против которых он играл.

? — C?diz are the 8??1??st different opponents Lionel Messi has scored a competitive club goal against. He has played a competitive match versus 8??9?? different opponents as a Barcelona player. #Bar?aC?diz — Gracenote Live (@GracenoteLive) February 21, 2021

В чемпионате Испании «Кадис» стал 38-й командой, которой забил Месси.

NEXT VICTIM! Leo #Messi has now scored against 3??8?? different teams in @LaLigaEN! pic.twitter.com/59A8goxY8E — FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2021

В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец сыграл в 29 матчах за «Барселону», забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.