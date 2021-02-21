Лионель Месси забил гол 81-й команде
Нападающий «Барселоны» Лионель Месси забил с пенальти на 32-й минуте матча 24-го тура чемпионата Испании с «Кадисом». Этот гол стал первым для аргентинца в ворота «Кадиса».
Как сообщает Gracenote, форвард в составе «Барсы» поразил ворота 81-й из 89 команд, против которых он играл.
? — C?diz are the 8??1??st different opponents Lionel Messi has scored a competitive club goal against. He has played a competitive match versus 8??9?? different opponents as a Barcelona player. #Bar?aC?diz— Gracenote Live (@GracenoteLive) February 21, 2021
В чемпионате Испании «Кадис» стал 38-й командой, которой забил Месси.
NEXT VICTIM! Leo #Messi has now scored against 3??8?? different teams in @LaLigaEN! pic.twitter.com/59A8goxY8E— FC Barcelona (@FCBarcelona) February 21, 2021
В нынешнем сезоне 33-летний аргентинец сыграл в 29 матчах за «Барселону», забил 20 мячей и отдал 5 голевых передач.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю