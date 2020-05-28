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Защитник «Атлетико» Ариас может продолжить карьеру в «Галатасарае»

12:25

Защитник «Атлетико» Сантьяго Ариас может продолжить карьеру в «Галатасарае», сообщает Sport.es.

По информации источника, мадридский клуб планирует продать 28-летнего колумбийца. Сообщается, что в контракте защитника есть пункт об отступных в размере 40 миллионов евро, однако ожидается, что «Атлетико» согласится отпустить игрока за меньшую сумму.

В сезоне-2019/20 Ариас провел за «Атлетико» 11 матчей, на его счету 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость колумбийца в 12 миллионов евро.

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