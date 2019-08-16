Защитник «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии

Игрок «Алавеса» Оливье Вердон арестован полицией Испании, сообщает L'Equipe. 23-летнего защитника обвиняют в домашнем насилии. По информации источника, у него возникла размолвка с его девушкой в отеле. Он якобы тащил ее по коридору за волосы. При этом у самого футболиста также обнаружены повреждения, и в отношении девушки также ведется расследование.

Бенинский футболист до этого лета играл только во Франции. В сезоне-2018/19 на его счету 30 матчей и 2 гола во французской лиге 2 в составе «Сошо».