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Защитник «Алавеса» арестован по обвинению в домашнем насилии

16 августа 2019, 15:49

Игрок «Алавеса» Оливье Вердон арестован полицией Испании, сообщает L'Equipe. 23-летнего защитника обвиняют в домашнем насилии. По информации источника, у него возникла размолвка с его девушкой в отеле. Он якобы тащил ее по коридору за волосы. При этом у самого футболиста также обнаружены повреждения, и в отношении девушки также ведется расследование.

Бенинский футболист до этого лета играл только во Франции. В сезоне-2018/19 на его счету 30 матчей и 2 гола во французской лиге 2 в составе «Сошо».

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