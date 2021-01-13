Запасные «Атлетико» нашли необычный способ греться во время матча: велотренажер и радиатор

Запасные игроки «Атлетико» нашли необычный способ согреваться во время перенесенного матча 1-го тура ла лиги против «Севильи». Игра из-за пандемии коронавируса проходит без зрителей, благодаря этом прямо на трибуне установлены велотренажеры. В Twitter появилось видео, как два закутавших лица футболиста крутят на них педали. Один из них (отмечается, что это Жоау Феликс), также включил радиатор и греет у него руки.

В Мадриде в эти дни стоят аномальные холода, а на днях из-за снегопада самолет «Реала» четыре часа не мог вылететь в Памплону на игру с «Осасуной».