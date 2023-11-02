12:1! «Бетис» разгромил «Эрнан Кортес» в Кубке Испании

В среду, 1 ноября, состоялись очередные матчи первого раунда Кубка Испании.

«Бетис» разгромил «Эрнан Кортес» (12:1), «Атлетик» победил «Руби» (2:1), «Уэска» переиграла «Агилас» (1:0), «Хетафе» забил 12 безответных мячей «Тарбьенте» (12:0), «Реал Сосьедад» оказался сильнее «Бунола» (1:0), «Мальорка» разгромила «Бойро» (4:0).

В четверг состоятся заключительные матчи этой стадии, после чего состоится жеребьевка 1/32 финала.