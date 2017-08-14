За что назначен пенальти в ворота "Реала"?

На 75-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел фол в действиях голкипера "сливочных" Кейлора Наваса и назначил пенальти в ворота мадридцев.

Судье, находившемуся на значительном удалении от места событий, показалось, что Навас сбил Луиса Суареса. Между тем, как видно на видеоповторе, нападающий каталонцев сделал все, чтобы усилить впечатление от единоборства.

Вратарь, возможно, слегка коснулся правой ноги соперника. Но основанием для 11-метрового удара это не может считаться. Суарес обманул арбитра. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Барселона" - "Реал"