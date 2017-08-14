На 75-й минуте первого матча за Суперкубок Испании "Барселона" - "Реал" Рикардо Де Бургос Бенгоэчеа усмотрел фол в действиях голкипера "сливочных" Кейлора Наваса и назначил пенальти в ворота мадридцев.
Судье, находившемуся на значительном удалении от места событий, показалось, что Навас сбил Луиса Суареса. Между тем, как видно на видеоповторе, нападающий каталонцев сделал все, чтобы усилить впечатление от единоборства.
Вратарь, возможно, слегка коснулся правой ноги соперника. Но основанием для 11-метрового удара это не может считаться. Суарес обманул арбитра. (Александр БОБРОВ)
Platinum1991
ЗА ЧТО НАЗНАЧЕН ПЕНАЛЬТИ В ВОРОТА "РЕАЛА"? Да, НИ ЗА ЧТО!!! Арбитр ПРИДУМАЛ пенальти в ворота Реала! Было видно, что арбитр встречи ОЧЕНЬ хотел ПОМОЧЬ Барселоне выиграть у Реала, но игроки Реала были против и обыграли Барселону! Барселоне не хватало завершающего выхода на ударную позицию. Играли хорошо, но концовка всех их атак была ТУПОВАТА и не смогла найти путь к воротам Реала! А пенальти был ЛЕВЫЙ и ЛИПОВЫЙ! Арбитр его ПРИДУМАЛ, в желании помочь Барселоне обыграть Реал. Арбитр встречи ПАРТАЧИЛ по полной! Вот где надо видеоповторы ставить, чтобы ОТБИТЬ всякую охоту у арбитров свистеть в одну сторону, выдумывать ЛИПОВЫЕ пенали и удалять игроков не по делу!
12:14 14 августа
сферический_конь_в_вакууме
Судья подумал - "Суарес - верю! Пенальти"
11:21 14 августа
Монте-Кристо(Мститель) .
Был удар по голени. Это видели все, кроме комментаторов матча и автора данной заметки.
08:34 14 августа
Друг Адика Вадик
за то что Навас не трогал актрису , но судьи то куплены к сожалению
02:32 14 августа