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Йович избежал тюремного срока за нарушение карантина, он оштрафован на 30 тысяч евро

19:38
Лука Йович. Фото Reuters
Лука Йович. Фото Reuters

Нападающий «Реала» Лука Йович избежал тюремного заключения в Сербии за нарушение правил карантина. Ему назначен штраф в размере 30 тысяч евро, сообщает Cadena Cope.

Форварду грозило до трех лет тюремного заключения. Напомним, Йович был единственным игроком, которому в «Реале» позволили вернуться на родину, чтобы провести время со своей молодой семьей во время изоляции в начале 2020 года.

Там его увидели гуляющим на улицах Белграда в день рождения своей девушки, что вызвало скандал в Сербии — Йович даже был подвергнут критике со стороны премьер-министра Аны Брнабич.

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