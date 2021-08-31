Воспитанник «Барселоны» Кукурелья стал игроком «Брайтона»
Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья перешел в «Брайтон», сообщается на официальном сайте клуба.
Контракт 23-летнего футболиста с английской командой рассчитан на пять лет. Сообщалось, что «Брайтон» заплатит за защитника 18 миллионов евро.
Кукурелья — воспитанник «Барселоны». В составе «Хетафе» он играл с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей в ла лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.
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