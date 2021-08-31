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Воспитанник «Барселоны» Кукурелья стал игроком «Брайтона»

14:42
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Защитник «Хетафе» Марк Кукурелья перешел в «Брайтон», сообщается на официальном сайте клуба.

Контракт 23-летнего футболиста с английской командой рассчитан на пять лет. Сообщалось, что «Брайтон» заплатит за защитника 18 миллионов евро.

Кукурелья — воспитанник «Барселоны». В составе «Хетафе» он играл с 2019 года. В прошлом сезоне он провел 37 матчей в ла лиге, в которых отметился тремя забитыми мячами.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
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  • PointBet
  • Alvin Almazov
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  • keepscore.ru
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Виктория Кравченко все материалы автора

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