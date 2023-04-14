Винисиус и Кроос пропустят матч с «Кадисом» 15 апреля

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Игроки «Реала» Винисиус Жуниор и Тони Кроос пропустят матч 29-го тура чемпионата Испании с «Кадисом», сообщает Cope.

По данным источника, футболисты не сыграют из-за перегрузки мышц. Игроки отсутствовали на предматчевой тренировке «сливочных».

Матч состоится 15 апреля. Начало — в 22.00 мск.