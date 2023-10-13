Винисиус заявил, что встречал проявления расизма в Испании на всех выездных матчах

Вингер мадридского «Реала» и сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался относительно проблемы проявления расистского поведения на матчах испанского чемпионата.

«Я сказал, что Испания — расистская страна из-за того, что произошло в Валенсии, но и во всех остальных выездных матчах, сыгранных до этого, были эпизоды расизма. Они никогда ничего не делали с этим. Я уже разговаривал с ла лигой на предмет того, чтобы они что-то изменили. Они не слушали меня. Они прислушались ко мне только с того момента, как весь мир начал говорить об Испании. Это заставило их реагировать», — приводит слова Винисиуса Madrid Universal.

5 октября футболист «Реала» дал показания в суде Валенсии. Винисиус заявил, что большинство болельщиков «Валенсии» оскорбляли его на расистской почве. В клубе назвали ложью слова бразильца и потребовали его опровергнуть свои заявления.