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Винисиус: «Все в «Реале» хотят играть с Мбаппе. Надеюсь, однажды это произойдет»

Алина Савинова
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Винисиус Жуниор.
Фото AFP

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор рассказал, что хотел бы сыграть в мадридской команде с нападающим «ПСЖ» Килианом Мбаппе.

«Все здесь хотят играть с Килианом. Надеюсь, однажды это произойдет, он один из лучших игроков в мире, возможно, лучший», — цитирует Винисиуса France Football.

Действующий контракт 24-летнего Мбаппе с «ПСЖ» рассчитан до 30 июня 2024 года. Ранее сообщалось, что игрок отказался активировать опцию продления еще на сезон для перехода в «Реал». Клуб из Мадрида на данный момент возглавляет турнирную таблицу ла лиги, набрав 24 очка за 9 туров.

В прошлом сезоне француз провел 43 матча за «ПСЖ» во всех турнирах, забил 41 мяч и сделал 10 результативных передач. В этом сезоне на его счету 9 игр за парижан, в которых отметился 8 голами.

Источник: https://www.francefootball.fr/
Винисиус Жуниор
Килиан Мбаппе
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
ФК Реал
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 9 8 0 1 20-6 24
2
 Жирона 9 7 1 1 19-11 22
3
 Барселона 9 6 3 0 21-10 21
4
 Атлетико 8 6 1 1 20-8 19
5
 Атлетик 9 5 2 2 16-9 17
6
 Р. Сосьедад 9 4 3 2 17-12 15
7
 Бетис 9 3 4 2 11-13 13
8
 Р. Вальекано 9 3 4 2 11-13 13
9
 Валенсия 9 3 2 4 10-11 11
10
 Лас-Пальмас 9 3 2 4 6-8 11
11
 Хетафе 9 2 4 3 12-15 10
12
 Осасуна 9 3 1 5 9-14 10
13
 Кадис 9 2 3 4 8-12 9
14
 Вильярреал 9 2 2 5 11-15 8
15
 Алавес 9 2 2 5 7-13 8
16
 Севилья 8 2 2 4 13-12 8
17
 Мальорка 9 1 5 3 12-15 8
18
 Сельта 9 1 3 5 10-15 6
19
 Гранада 9 1 3 5 15-23 6
20
 Альмерия 9 0 3 6 11-24 3
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20.10 22:00
Осасуна – Гранада
 - : -
21.10 15:00
Р. Сосьедад – Мальорка
 - : -
21.10 17:15
Хетафе – Бетис
 - : -
21.10 19:30
Севилья – Реал
 - : -
21.10 22:00
Сельта – Атлетико
 - : -
22.10 15:00
Лас-Пальмас – Р. Вальекано
 - : -
22.10 17:15
Жирона – Альмерия
 - : -
22.10 19:30
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