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Бальде выбыл из-за травмы мышцы бедра

Руслан Минаев
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Защитник «Барселоны» Алекс Бальде выбыл из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонцев.

20-летний игрок повредил приводящую мышцу бедра. Бальде был заменен в перерыве матча Испания — Шотландия (2:0) в отборе Евро-2024.

В лазарете «Барселоны» защитник присоединился к Френки де Йонгу, Роберту Левандовски, Рафинье, Жюлю Кунде, Педри, Ламину Ямалю.

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