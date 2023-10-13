Бальде выбыл из-за травмы мышцы бедра

Читать «СЭ» в

Защитник «Барселоны» Алекс Бальде выбыл из-за травмы, сообщает пресс-служба каталонцев.

20-летний игрок повредил приводящую мышцу бедра. Бальде был заменен в перерыве матча Испания — Шотландия (2:0) в отборе Евро-2024.

В лазарете «Барселоны» защитник присоединился к Френки де Йонгу, Роберту Левандовски, Рафинье, Жюлю Кунде, Педри, Ламину Ямалю.