Винисиус может остаться в «Реале» до конца карьеры
Вингер «Реала» Винисиус Жуниор может остаться в клубе до конца своей профессиональной карьеры.
Как сообщает Daily Mirror, такое мнение высказал агент бразильского игрока, несмотря на сообщения о его переходе в АПЛ.
Ранее главный тренер «Реала» Карло Анчелотти высказался об отношении к Винисиусу со стороны фанатов и игроков.
22-летний форвард выступает за «Реал» с лета 2018 года. Контракт рассчитан до лета 2024 года. В текущем сезоне он сыграл 52 матча за клуб во всех турнирах, забил 23 гола и сделал 21 голевую передачу.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|34
|27
|4
|3
|64-13
|85
|
2
|Реал
|34
|22
|5
|7
|70-32
|71
|
3
|Атлетико
|34
|21
|6
|7
|60-27
|69
|
4
|Р. Сосьедад
|34
|18
|8
|8
|45-31
|62
|
5
|Вильярреал
|34
|17
|6
|11
|52-35
|57
|
6
|Бетис
|34
|16
|7
|11
|43-38
|55
|
7
|Жирона
|34
|13
|9
|12
|54-48
|48
|
8
|Осасуна
|34
|13
|8
|13
|32-36
|47
|
9
|Севилья
|34
|13
|8
|13
|44-49
|47
|
10
|Атлетик
|34
|13
|8
|13
|44-38
|47
|
11
|Р. Вальекано
|34
|12
|10
|12
|41-45
|46
|
12
|Мальорка
|34
|12
|8
|14
|33-37
|44
|
13
|Сельта
|34
|10
|9
|15
|39-48
|39
|
14
|Валенсия
|34
|10
|7
|17
|38-41
|37
|
15
|Альмерия
|34
|10
|6
|18
|43-61
|36
|
16
|Кадис
|34
|8
|11
|15
|26-50
|35
|
17
|Вальядолид
|34
|10
|5
|19
|30-60
|35
|
18
|Хетафе
|34
|8
|10
|16
|30-43
|34
|
19
|Эспаньол
|34
|7
|10
|17
|42-60
|31
|
20
|Эльче
|34
|4
|7
|23
|26-64
|19
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|19.05
|22:00
|
Кадис – Вальядолид
|- : -
|20.05
|15:00
|
Жирона – Вильярреал
|- : -
|20.05
|17:15
|
Атлетик – Сельта
|- : -
|20.05
|19:30
|
Альмерия – Мальорка
|- : -
|20.05
|19:30
|
Хетафе – Эльче
|- : -
|20.05
|22:00
|
Барселона – Р. Сосьедад
|- : -
|21.05
|15:00
|
Р. Вальекано – Эспаньол
|- : -
|21.05
|17:15
|
Атлетико – Осасуна
|- : -
|21.05
|19:30
|
Валенсия – Реал
|- : -
|21.05
|22:00
|
Севилья – Бетис
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|21
|
|
Карим Бензема
Реал
|17
|
|
Хосе Луис Санмартин Хоселу
Эспаньол
|15
|П
|
|
Антуан Гризманн
Атлетико
|12
|
|
Винисиус Жуниор
Реал
|10
|
|
Микель Мерино
Реал Сосьедад
|9
|И
|К
|Ж
|
|
Исаак Карселeн
Кадис
|23
|3
|3
|
|
Луис Фелипе
Бетис
|20
|3
|2
|
|
Флориан Лежен
Райо Вальекано
|29
|2
|4
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