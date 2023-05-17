«Барселона» в ближайшее время назначит Деку спортивным директором

«Барселона» намерена назначить Деку новым спортивным директором сине-гранатовых.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, каталонский клуб очень скоро объявит о его назначении. Завершение сделки затягивается по техническим причинам. Жоан Лапорта, убежденный в том, что Деку как директор поможет клубу в долгосрочном проекте.

Ранее в клубе объявили, что нынешний спортивный директор Матеу Алемани покинет свой пост 30 июня.