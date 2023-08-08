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Сегодня, 15:20

Винисиус купил дорогой кулон, посвященный Роналду

Виктория Кравченко
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Винисиус Жуниор.
Фото Global Look Press
Винисиус купил дорогой кулон, посвященный Роналду.
Фото Соцсети
Винисиус купил дорогой кулон, посвященный Роналду.
Фото Соцсети
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Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор приобрел себе эксклюзивное ювелирное украшение, которое посвящено форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Кулон выполнен в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за «Реал» в ла лиге 33 матча, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.

Винисиус Жуниор
ФК Аль-Наср
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