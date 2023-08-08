Винисиус купил дорогой кулон, посвященный Роналду

Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор приобрел себе эксклюзивное ювелирное украшение, которое посвящено форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.

Кулон выполнен в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.

В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за «Реал» в ла лиге 33 матча, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.

Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.