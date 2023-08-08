Винисиус купил дорогой кулон, посвященный Роналду
Нападающий «Реала» Винисиус Жуниор приобрел себе эксклюзивное ювелирное украшение, которое посвящено форварду «Аль-Насра» Криштиану Роналду.
Кулон выполнен в виде цифры «7». На его обратной стороне изображены силуэты португальского форварда, празднующего гол.
В минувшем сезоне 23-летний хавбек провел за «Реал» в ла лиге 33 матча, забив 10 голов и сделав 9 ассистов.
Роналду перешел в саудовский «Аль-Наср» в декабре 2022 года, подписав контракт на 2,5 года.
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15
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|0
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16
|Валенсия
|0
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|0-0
|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
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18
|Гранада
|0
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|11.08
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
|- : -
|12.08
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Р. Сосьедад – Жирона
|- : -
|12.08
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Лас-Пальмас – Мальорка
|- : -
|12.08
|22:30
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Атлетик – Реал
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|13.08
|18:00
|
Сельта – Осасуна
|- : -
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Вильярреал – Бетис
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|13.08
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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