Рюдигер рассказал, как он остановил Холанна в матче с «Манчестер Сити»
Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как ему удалось закрыть нападающего «Манчестер Сити» (1:1) Эрлина Холанна в первом матче полуфинала минувшего сезона Лиги чемпионов.
Футболист отыграл все 90 минут, не позволив норвежцу забить.
«Как я остановил Холанна? Перед матчем меня спросили на пресс-конференции, как я собираюсь это сделать. Вокруг было много сомнений, но мне нравилась эта атмосфера. Я сияю больше, когда люди во мне сомневаются», — цитирует Рюдигера Madrid Xtra.
Ранее Рюдигер заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.
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Лас-Пальмас – Мальорка
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