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Сегодня, 14:35

Винисиус готов стать лидером атаки «Реала»

Виктория Кравченко
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Вингер «Реала» Винисиус Жуниор готов взять на себя функции лидера и стать ориентиром для атакующих футболистов, сообщает Marca.

По данным источника, форвард чувствует больше ответственности после ухода Карима Бензема.

Сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы в новом сезоне использовать Винисиуса в связке с Родриго.

23-летний бразилец играет за «Реал» с сезона-2018/19. За это время он выиграл с командой два чемпионских титула ла лиги, Кубок Испании и Лигу чемпионов.

Винисиус Жуниор
ФК Реал
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