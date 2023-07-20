Винисиус готов стать лидером атаки «Реала»

Вингер «Реала» Винисиус Жуниор готов взять на себя функции лидера и стать ориентиром для атакующих футболистов, сообщает Marca.

По данным источника, форвард чувствует больше ответственности после ухода Карима Бензема.

Сообщалось, что главный тренер Карло Анчелотти раздумывает над тем, чтобы в новом сезоне использовать Винисиуса в связке с Родриго.

23-летний бразилец играет за «Реал» с сезона-2018/19. За это время он выиграл с командой два чемпионских титула ла лиги, Кубок Испании и Лигу чемпионов.