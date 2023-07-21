Полузащитник «Реала Сосьедада» Давид Сильва порвал крестообразные связки
Полузащитник «Реала Сосьедад» Давид Сильва выбыл на длительный срок из-за травмы, полученной на тренировке.
Как сообщает официальный сайт клуба, 37-летний испанец повредил переднюю крестообразную связку левого колена. На следующей неделе игроу предстоит медицинский осмотр, после которого станут известны точные сроки восстановления.
Сильва перешел в «Реал Сосьедад» из «Манчестер Сити» в августе 2020 года. Действующий контракт игрока рассчитан до лета 2024 года.
В сезоне-2022/23 Сильва сыграл в 34 матчах во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 7 голевых передач.
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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|12.08
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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