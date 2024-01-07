Матч «Унионистас» — «Вильярреал» в Кубке Испании прерван и перенесен из-за проблем с освещением

«Вильярреал» не смог доиграть выездной матч с «Унионистасом» в 4-м раунде Кубка Испании.

В концовке встречи при счете 1:1 на стадионе «Рейна София» в Саламанке возникли проблемы с освещением. Проблему не удалось решить и судья принял решение перенести матч.

Команды обменялись голами в последнюю 10-минутку основного времени. У гостей забил Илиас Ахомах, у хозяев — Альфред Планас.

Новую дату встречи объявят позже.