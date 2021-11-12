«Вильярреал» продлил контракт с 36-летним Альбиолем до 2023 года

«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Раулем Альбиолем.

Контракт с 36-летним защитником продлен до 2023 года.

В нынешнем сезоне Альбиоль принял участие в 13 матчах за «Вильярреал» и не отметился результативными действиями.