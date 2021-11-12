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«Вильярреал» продлил контракт с 36-летним Альбиолем до 2023 года

14:37
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«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Раулем Альбиолем.

Контракт с 36-летним защитником продлен до 2023 года.

В нынешнем сезоне Альбиоль принял участие в 13 матчах за «Вильярреал» и не отметился результативными действиями.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/VillarrealCFen/status/1459087757318496258

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