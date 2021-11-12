«Вильярреал» продлил контракт с 36-летним Альбиолем до 2023 года
14:37
«Вильярреал» на своем официальном сайте объявил о продлении контракта с защитником Раулем Альбиолем.
Контракт с 36-летним защитником продлен до 2023 года.
В нынешнем сезоне Альбиоль принял участие в 13 матчах за «Вильярреал» и не отметился результативными действиями.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/VillarrealCFen/status/1459087757318496258
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