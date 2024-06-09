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Сегодня, 11:15

Кузьмичев: «Мы вряд ли увидим Дзюбу в РПЛ»

Виталий Айрапетов
Корреспондент отдела футбола
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Артем Дзюба.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Бывший директор академии «Локомотива» Владимир Кузьмичев в интервью «СЭ» объяснил, почему клуб не продлил контракт с нападающим Артемом Дзюбой.

— Клуб не продлил контракт с Дзюбой. О чем это прежде всего говорит? Токсичность Артема никуда не делась? Или все-таки есть вопросы к Галактионову, который мог бы эффективнее использовать такого нападающего?

— Тут нет какого-то одного объяснения. Надо смотреть на эту историю в комплексе. Считаю, на решение руководства клуба повлияло прежде всего то, что Артем не смог быстро восстановиться после травмы и набрать необходимые кондиции. Можно много рассуждать о доверии или недоверии к нему со стороны Галактионова. Но когда Дзюба не испытывал проблем с «физикой», он, согласитесь, являлся игроком стартового состава. Так что дело тут в функциональной готовности. Просто форвард не смог выйти на свой прежний уровень. Все-таки для большого нападающего 35 лет — пограничный возраст.

— Мы еще увидим Дзюбу в клубе РПЛ?

— Честно говоря, мало в это верю. У Артема хорошая карьера, он поиграл в больших командах. И сейчас идти в нижнюю восьмерку, выступать за небольшие деньги... Не знаю. Мне кажется, ему это уже не надо. Тем более у Артема довольно удачно все получается в медийном пространстве. Возможно, он больше времени станет уделять уже этой сфере, в которой действительно востребован.

— В то же время в «Локо» может перейти нападающий Дмитрий Воробьев, который в этом сезоне забил восемь мячей в РПЛ за «Оренбург». Соответствует ли он уровню и амбициям москвичей?

— Считаю, в «Оренбурге» Воробьев проявил себя весьма неплохо. Мне нравилась его игра. Не могу сказать, что ему гарантирован первый номер в нападении «Локо». Думаю, мы увидим конкуренцию между Дмитрием и Тимуром Сулеймановым. А это поспособствует повышению уровня обоих форвардов.

29 мая «Локомотив» объявил об уходе Дзюбы из команды на правах свободного агента. Он выступал за железнодорожников с февраля 2023 года. Всего за красно-зеленых 35-летний нападающий провел 39 матчей, забил 12 голов и отдал 9 результативных передач.

Максим Глушенков. «Как бы Глушенков не покинул клуб вслед за Миранчуком и Жемалетдиновым...» Что происходит в «Локо»?

Артем Дзюба
Владимир Кузьмичев
РПЛ
Тимур Сулейманов
0
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Бывший директор академии «Локо»: «Положительная динамика в работе Галактионова есть»

Зе Турбо: «Очень нравится борщ — просто потрясающий»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 17 6 7 52-27 57
2
 Краснодар 30 16 8 6 45-29 56
3
 Динамо 30 16 8 6 53-39 56
4
 Локомотив 30 14 11 5 52-38 53
5
 Спартак 30 14 8 8 41-32 50
6
 ЦСКА 30 12 12 6 56-40 48
7
 Ростов 30 12 7 11 43-46 43
8
 Рубин 30 11 9 10 31-38 42
9
 Кр. Советов 30 11 8 11 46-44 41
10
 Ахмат 30 10 5 15 33-45 35
11
 Факел 30 7 11 12 22-31 32
12
 Оренбург 30 7 10 13 34-41 31
13
 Пари НН 30 8 6 16 29-51 30
14
 Урал 30 7 9 14 30-46 30
15
 Балтика 30 7 5 18 33-42 26
16
 Сочи 30 5 9 16 37-48 24
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30 тур
25.05 16:30
Зенит – Ростов
 2 : 1
25.05 16:30
Краснодар – Динамо
 1 : 0
25.05 16:30
Кр. Советов – Пари НН
 1 : 1
25.05 16:30
ЦСКА – Урал
 2 : 0
25.05 16:30
Рубин – Сочи
 1 : 1
25.05 16:30
Балтика – Локомотив
 1 : 3
25.05 16:30
Факел – Ахмат
 2 : 0
25.05 16:30
Оренбург – Спартак
 0 : 0
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 21
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 15
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 15
П
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 16
Константин Тюкавин

Константин Тюкавин

Динамо

 9
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 8
И К Ж
да Силва Виллиан Роша

да Силва Виллиан Роша

ЦСКА

 24 1 9
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 24 1 5
Кирилл Гоцук

Кирилл Гоцук

Пари Нижний Новгород

 25 1 4
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