Хави одобрил возвращение Дани Алвеса в «Барселону»
16:00
Защитник Дани Алвес близок к возвращению в «Барселону». Новый главный тренер каталонцев Хави одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца, сообщает Sport.es.
Ожидается, что контракт с 38-летним Алвесом может быть подписан уже на следующей неделе.
Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.
Защитник играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.
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