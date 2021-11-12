Хави одобрил возвращение Дани Алвеса в «Барселону»

Защитник Дани Алвес близок к возвращению в «Барселону». Новый главный тренер каталонцев Хави одобрил этот трансфер и рассчитывает на бразильца, сообщает Sport.es.

Ожидается, что контракт с 38-летним Алвесом может быть подписан уже на следующей неделе.

Последним клубом защитника был «Сан-Паулу», который он покинул в сентябре из-за долгов.

Защитник играл в «Барселоне» с 2008 по 2016 год. Дани Алвес является самым титулованным футболистом в истории, в его активе 43 трофея.