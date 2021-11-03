«Вильярреал» не хочет отпускать Эмери в «Ньюкасл»

«Вильярреал» не хочет отпускать главного тренера Унаи Эмери в «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на президента испанского клуба Фернандо Роига.

Функционер заявил, что «Ньюкасл» не делал предложения по Эмери. Но если оно и поступит, «желтая субмарина» все равно не желает расставаться со своим наставником.

Ранее сообщалось, что Эмери стал основным кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла».

«Сороки» должны будут выплатить испанскому клубу 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за тренера.

7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.