«Вильярреал» не хочет отпускать Эмери в «Ньюкасл»
«Вильярреал» не хочет отпускать главного тренера Унаи Эмери в «Ньюкасл». Об этом сообщает журналист Фабрицио Романо в Twitter со ссылкой на президента испанского клуба Фернандо Роига.
Функционер заявил, что «Ньюкасл» не делал предложения по Эмери. Но если оно и поступит, «желтая субмарина» все равно не желает расставаться со своим наставником.
Ранее сообщалось, что Эмери стал основным кандидатов на пост главного тренера «Ньюкасла».
«Сороки» должны будут выплатить испанскому клубу 5 миллионов фунтов стерлингов в качестве компенсации за тренера.
7 октября Фонд государственных инвестиций правительства Саудовской Аравии (PIF — Public Investment Fund) договорился о приобретении «Ньюкасла» за 300 миллионов фунтов.
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