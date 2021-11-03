«Барселона» предложила новый контракт Араухо

«Барселона» предложила новый контракт защитнику Рональду Араухо, сообщает в Twitter инсайдер Николо Скира.

Новое соглашение футболиста с каталонским клубом будет рассчитано до июня 2026 года. Действующий контракт уругвайца с сине-гранатовыми действует до июня 2023-го.

Стороны уже ведут переговоры о продлении контракта. Ожидается, что соглашение будет достигнуто.

В текущем сезоне 22-летний защитник сыграл 10 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.