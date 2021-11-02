В Испании сообщили, что Хави уже согласовал контракт с «Барселоной»
Главный тренер «Аль-Садда» Хави должен возглавить «Барселону». Бывший капитан сине-гранатовых уже согласовал контракт с каталонским клубом, сообщает Mundo Deportivo.
Он будет зарабатывать меньше, чем зарабатывает в катарском «Аль-Садде», и при этом значительная часть его зарплаты будет прописана как бонусы за достижение определенных целей.
Боссы катарского клуба уже дали добро Хави на переход, но в рамках этой сделки они также хотят согласовать проведение товарищеского матча с «Барселоной» в будущем.
27 октября каталонский клуб уволил Роналда Кумана с поста главного тренера.
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