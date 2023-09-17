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«Вильярреал» в добавленное время вырвал победу у «Альмерии»

Алина Савинова
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«Вильярреал» дома обыграл «Альмерию» в матче 5-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев отличились нападающие Жерар Морено (45-я минута) и Александр Серлот (90+4-я минута). За гостей гол забил защитник Серхио Акьеме (44-я минута).

После этой игры «Вильярреал» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 6 очков. «Альмерия» занимает предпоследнее, 19-е, место (1 очко).

Испания. Ла Лига. 5-й тур
17 сент, 17:15. Ciudad de Valencia (Валенсия)
Вильярреал
2:1
Альмерия

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/spain/laleague/2023-2024/
Футбол
ФК Альмерия
ФК Вильярреал
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Барселона 5 4 1 0 13-4 13
2
 Реал 4 4 0 0 8-2 12
3
 Атлетик 5 3 1 1 9-4 10
4
 Жирона 4 3 1 0 7-2 10
5
 Валенсия 5 3 0 2 7-4 9
6
 Р. Вальекано 5 3 0 2 6-8 9
7
 Атлетико 4 2 1 1 10-4 7
8
 Бетис 5 2 1 2 5-10 7
9
 Кадис 5 2 1 2 5-7 7
10
 Хетафе 5 2 1 2 5-7 7
11
 Р. Сосьедад 4 1 3 0 7-5 6
12
 Осасуна 5 2 0 3 7-8 6
13
 Вильярреал 5 2 0 3 8-10 6
14
 Алавес 5 2 0 3 5-7 6
15
 Мальорка 5 1 2 2 4-5 5
16
 Сельта 5 1 1 3 4-7 4
17
 Гранада 4 1 0 3 7-12 3
18
 Лас-Пальмас 4 0 2 2 1-3 2
19
 Альмерия 5 0 1 4 5-11 1
20
 Севилья 3 0 0 3 5-8 0
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15.09 22:00
Р. Вальекано – Алавес
 2 : 0
16.09 15:00
Атлетик – Кадис
 3 : 0
16.09 17:15
Валенсия – Атлетико
 3 : 0
16.09 19:30
Сельта – Мальорка
 0 : 1
16.09 22:00
Барселона – Бетис
 5 : 0
17.09 15:00
Хетафе – Осасуна
 3 : 2
17.09 17:15
Вильярреал – Альмерия
 2 : 1
17.09 19:30
Севилья – Лас-Пальмас
 - : -
17.09 22:00
Реал – Р. Сосьедад
 - : -
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 3
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Реал Сосьедад

 3
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Алекс Баэна

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 3
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Роберт Левандовски

Барселона

 3
Гонсало Вильяр

Гонсало Вильяр

Гранада

 2
И К Ж
Рафинья

Рафинья

Барселона

 3 1 1
Феде Сан Эметерио

Феде Сан Эметерио

Кадис

 3 1 1
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Чими Авила

Осасуна

 4 1 1
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