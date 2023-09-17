«Вильярреал» в добавленное время вырвал победу у «Альмерии»

«Вильярреал» дома обыграл «Альмерию» в матче 5-го тура ла лиги — 2:1.

У хозяев отличились нападающие Жерар Морено (45-я минута) и Александр Серлот (90+4-я минута). За гостей гол забил защитник Серхио Акьеме (44-я минута).

После этой игры «Вильярреал» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 6 очков. «Альмерия» занимает предпоследнее, 19-е, место (1 очко).