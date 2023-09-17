«Вильярреал» в добавленное время вырвал победу у «Альмерии»
«Вильярреал» дома обыграл «Альмерию» в матче 5-го тура ла лиги — 2:1.
У хозяев отличились нападающие Жерар Морено (45-я минута) и Александр Серлот (90+4-я минута). За гостей гол забил защитник Серхио Акьеме (44-я минута).
После этой игры «Вильярреал» поднялся на 13-ю строчку в турнирной таблице чемпионата Испании, набрав 6 очков. «Альмерия» занимает предпоследнее, 19-е, место (1 очко).
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|5
|4
|1
|0
|13-4
|13
|
2
|Реал
|4
|4
|0
|0
|8-2
|12
|
3
|Атлетик
|5
|3
|1
|1
|9-4
|10
|
4
|Жирона
|4
|3
|1
|0
|7-2
|10
|
5
|Валенсия
|5
|3
|0
|2
|7-4
|9
|
6
|Р. Вальекано
|5
|3
|0
|2
|6-8
|9
|
7
|Атлетико
|4
|2
|1
|1
|10-4
|7
|
8
|Бетис
|5
|2
|1
|2
|5-10
|7
|
9
|Кадис
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
10
|Хетафе
|5
|2
|1
|2
|5-7
|7
|
11
|Р. Сосьедад
|4
|1
|3
|0
|7-5
|6
|
12
|Осасуна
|5
|2
|0
|3
|7-8
|6
|
13
|Вильярреал
|5
|2
|0
|3
|8-10
|6
|
14
|Алавес
|5
|2
|0
|3
|5-7
|6
|
15
|Мальорка
|5
|1
|2
|2
|4-5
|5
|
16
|Сельта
|5
|1
|1
|3
|4-7
|4
|
17
|Гранада
|4
|1
|0
|3
|7-12
|3
|
18
|Лас-Пальмас
|4
|0
|2
|2
|1-3
|2
|
19
|Альмерия
|5
|0
|1
|4
|5-11
|1
|
20
|Севилья
|3
|0
|0
|3
|5-8
|0
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|15.09
|22:00
|
Р. Вальекано – Алавес
|2 : 0
|16.09
|15:00
|
Атлетик – Кадис
|3 : 0
|16.09
|17:15
|
Валенсия – Атлетико
|3 : 0
|16.09
|19:30
|
Сельта – Мальорка
|0 : 1
|16.09
|22:00
|
Барселона – Бетис
|5 : 0
|17.09
|15:00
|
Хетафе – Осасуна
|3 : 2
|17.09
|17:15
|
Вильярреал – Альмерия
|2 : 1
|17.09
|19:30
|
Севилья – Лас-Пальмас
|- : -
|17.09
|22:00
|
Реал – Р. Сосьедад
|- : -
|18.09
|22:00
|
Гранада – Жирона
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Джуд Беллингем
Реал
|5
|
|
Горка Гурусета
Атлетик
|3
|
|
Такэфуса Кубо
Реал Сосьедад
|3
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|3
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|3
|
|
Гонсало Вильяр
Гранада
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Рафинья
Барселона
|3
|1
|1
|
|
Феде Сан Эметерио
Кадис
|3
|1
|1
|
|
Чими Авила
Осасуна
|4
|1
|1
Новости