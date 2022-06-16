«Реал» хочет получить 40 миллионов евро за Асенсио

«Реал» готов продать форварда Марко Асенсио, сообщает Marca.

По информации источника, «Королевский клуб» согласен отпустить 26-летнего испанца за 40 миллионов евро. На футболиста претендуют «Арсенал» и «Милан».

«Реал» подписал Асенсио в июле 2015 года. В сезоне-2021/22 игрок забил 12 голов и сделал 2 результативных передачи в 42 матчах за сливочных.