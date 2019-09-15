Варан объяснил, почему в прошлом сезоне «Реал» не завоевал ни одного титула

Защитник «Реала» Рафаэль Варан отметил, что в сезоне-2018/19 его клуб не смог выиграть ни один турнир из-за усталости, накопившейся на протяжении предыдущих сезонов.

— Провал был «неизбежен», поскольку мы потратили очень много сил в предыдущих сезонах, которые получились очень интенсивными, — цитирует Marca Варана.

Зидан? У него есть все необходимые качества для управления раздевалкой, с учетом его опыта игрока и тренера.

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