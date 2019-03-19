Варан хочет уйти из "Реала", "Манчестер Юнайтед" заплатить рекордные деньги

Защитник "Реала" Рафаэль Варан может покинуть команду, сообщает L’Equipe. Отмечается, что французский футболист намерен попробовать свои силы в другом чемпионате.

В приобретении 25-летнего футболиста уже заинтересован "Манчестер Юнайтед". Английский клуб может обновить рекорд по самому дорогому игроку обороны. Напомним, что действующий рекорд принадлежит "Ливерпулю" – команда приобрела Вирджила ван Дейка у "Саутгемптона" за 85 миллионов евро.

Варан играет за "Реал" с 2011 года. За это время он провел в составе клуба 268 матчей, в которых забил 12 мячей. Варан стал чемпионом мира со сборной Франции в 2018 году, а в составе "Реала" выиграл: четыре раза – Лигу чемпионов, три раза – Суперкубок УЕФА, а также по две победы в чемпионате Испании, Кубке и Суперкубке страны.