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5 сентября, 23:56

«Вальядолид» дома обыграл «Альмерию» с минимальным счетом

Алексей Еремин
Читать «СЭ» в
«Вальядолид» — «Альмерия».
Фото ФК «Альмерия»

«Вальядолид» дома обыграл «Альмерию» в матче 4-го тура чемпионата Испании со счетом 1:0.

Единственный гол в матче забил нападающий команды хозяев Шон Вайссман в добавленное ко второму тайму время.

«Вальядолид» одержал первую победу в чемпионате Испании и поднялся на 16-е место, набрав 4 очка. «Альмерия» после четырех игр в ла лиге занимает 13-е место с таким же количеством баллов.

В следующем туре «Вальядолид» 9 сентября сыграет в гостях с «Жироной». «Альмерия» 12 сентября примет на своем поле «Осасуну».

Испания. Лига 1. 4-й тур
05 сент, 22:00. Jose Zorrilla (Вальядолид)
Вальядолид
1:0
Альмерия
Футбол
ФК Альмерия
ФК Вальядолид
0
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И В Н П +/- О
1
 Реал 4 4 0 0 11-4 12
2
 Барселона 4 3 1 0 11-1 10
3
 Вильярреал 4 3 1 0 9-0 10
4
 Бетис 4 3 0 1 7-3 9
5
 Осасуна 4 3 0 1 6-3 9
6
 Атлетико 4 2 1 1 5-3 7
7
 Р. Сосьедад 4 2 1 1 4-5 7
8
 Атлетик 4 2 1 1 5-1 7
9
 Сельта 4 2 1 1 7-6 7
10
 Валенсия 4 2 0 2 6-3 6
11
 Мальорка 4 1 2 1 4-3 5
12
 Р. Вальекано 4 1 1 2 3-4 4
13
 Вальядолид 4 1 1 2 2-8 4
14
 Жирона 4 1 1 2 4-4 4
15
 Альмерия 4 1 1 2 4-5 4
16
 Эспаньол 4 1 1 2 4-7 4
17
 Севилья 4 0 1 3 3-8 1
18
 Эльче 4 0 1 3 1-9 1
19
 Хетафе 4 0 1 3 2-11 1
20
 Кадис 4 0 0 4 0-10 0
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2.09 22:00
Сельта – Кадис
 3 : 0
3.09 15:00
Мальорка – Жирона
 1 : 1
3.09 17:15
Реал – Бетис
 2 : 1
3.09 19:30
Р. Сосьедад – Атлетико
 1 : 1
3.09 22:00
Севилья – Барселона
 0 : 3
4.09 15:00
Осасуна – Р. Вальекано
 2 : 1
4.09 17:15
Атлетик – Эспаньол
 0 : 1
4.09 19:30
Вильярреал – Эльче
 4 : 0
4.09 22:00
Валенсия – Хетафе
 5 : 1
5.09 22:00
Вальядолид – Альмерия
 1 : 0
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Сельта

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 4
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Атлетико

 3
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Барселона

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Реал

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И К Ж
Фабрисио Анхилери

Фабрисио Анхилери

Хетафе

 3 1 1
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Бетис

 3 1 1
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Валенсия

 3 1 1
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