Полузащитник «Реала» Федерико Вальверде подписал новый контракт с клубом, сообщает Marca. Соглашение рассчитано до лета 2025 года. Отступные за игрока — 750 миллионов евро.

21-летний полузащитник в текущем сезоне провел 12 матчей, в которых забил 2 гола и сделал 2 результативные передачи. Transfermarkt оценивает его стоимость в 20 миллионов евро. Вальверде перешел в «Реал» в 2016 году из уругвайского «Пеньяроля».

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