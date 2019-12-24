Главный тренер «Барселоны» Эрнесто Вальверде подводя итоги года в интервью клубной пресс-службе отметил, что ему трудно найти новые слова, чтобы описать талант форварда Лионеля Месси.

— Лео — это очевидный талант, — цитирует официальный сайт «Барселоны» Вальверде. — Трудно сказать что-то, о чем не говорилось до этого. Каждый день во всех аспектах игры он приближается к совершенству.

Месси стал лучшим футболистом года по версии The Guardian. В этом сезоне он забил голов за «Барселону» и сборную Аргентины, сделав это в девятый раз за последние 10 лет.