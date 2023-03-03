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Гладилин об ответном матче «Реал» — «Барселона»: «Преимущество в один мяч не играет роли»

Гладилин высказался о преимуществе «Барселоны» над «Реалом» после первого матча
Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Бывший футболист и тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин высказался о преимуществе «Барселоны» над «Реалом» после первого матча этих команд в полуфинале Кубка Испании.

«Один мяч перед ответной встречей не играет роли. Для таких команд фактор чужого поля не существует, все зависит от подготовки и мотивации игроков. Прогнозов на ответный матч быть не может, один мяч для таких команд не проблема. Имея в атаке таких классных игроков, забить один-два мяча не будет сложно. По сути, сейчас остается 0:0, просто есть плюсик у «Барселоны». Игра будет очень тяжелой, один мяч «Барселоне» никакого преимущества не дает», — приводит слова Гладилина «Газета.Ru».

«Барселона» в первой игре полуфинала Кубка Испании на выезде обыграла «Реал» со счетом 1:0 благодаря автоголу Эдера Милитао. Ответная встреча состоится на стадионе «Камп Ноу» 5 апреля. Начало — в 22:00 по мск.

Источник: https://www.gazeta.ru/sport/news/2023/03/03/19878217.shtml
Футбол
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ФК Реал
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Гладилин заявил, что удача повернулась к «Барселоне» в матче с «Реалом»
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Барселона 23 19 2 2 45-8 59
2
 Реал 23 16 4 3 47-18 52
3
 Р. Сосьедад 23 13 4 6 32-23 43
4
 Атлетико 23 12 6 5 32-18 42
5
 Бетис 23 12 4 7 32-25 40
6
 Р. Вальекано 23 9 7 7 29-25 34
7
 Вильярреал 23 10 4 9 26-23 34
8
 Осасуна 23 9 6 8 22-23 33
9
 Атлетик 23 9 5 9 33-26 32
10
 Мальорка 23 9 4 10 21-24 31
11
 Жирона 23 8 6 9 36-35 30
12
 Эспаньол 23 6 9 8 29-34 27
13
 Сельта 23 7 6 10 26-34 27
14
 Альмерия 23 7 4 12 28-40 25
15
 Севилья 23 6 7 10 26-33 25
16
 Кадис 23 6 7 10 18-35 25
17
 Вальядолид 23 7 3 13 16-33 24
18
 Валенсия 23 6 5 12 27-27 23
19
 Хетафе 23 5 7 11 20-30 22
20
 Эльче 23 1 6 16 17-48 9
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3.03 23:00
Р. Сосьедад – Кадис
 - : -
4.03 16:00
Хетафе – Жирона
 - : -
4.03 18:15
Альмерия – Вильярреал
 - : -
4.03 20:30
Мальорка – Эльче
 - : -
4.03 23:00
Атлетико – Севилья
 - : -
5.03 16:00
Вальядолид – Эспаньол
 - : -
5.03 18:15
Барселона – Валенсия
 - : -
5.03 20:30
Р. Вальекано – Атлетик
 - : -
5.03 23:00
Бетис – Реал
 - : -
6.03 23:00
Осасуна – Сельта
 - : -
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Роберт Левандовски

Барселона

 15
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Карим Бензема

Реал

 11
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Хосе Луис Санмартин Хоселу

Эспаньол

 11
П
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Микель Мерино

Реал Сосьедад

 7
Роберт Левандовски

Роберт Левандовски

Барселона

 7
Антуан Гризманн

Антуан Гризманн

Атлетико

 7
И К Ж
Луис Фелипе

Луис Фелипе

Бетис

 13 3 1
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Педро Бигас

Эльче

 18 2 3
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Стефан Савич

Атлетико

 15 2 2
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