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Сегодня, 15:34

«Валенсия» запретит продажу семечек на стадионе из-за нашествия крыс

Виталий Косик
Корреспондент
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«Валенсия» на время запретит продажу семечек на домашнем стадионе клуба, сообщает Marca.

По информации издания, клуб пошел на подобные меры из-за нашествия крыс на стадионе.

В случае покупки семян до игры, клуб будет требовать того, чтобы всю шелуху болельщики выбрасывали в принесенные с собой пакеты.

В сезоне-2022/23 «Валенсия» финишировала на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.

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