«Валенсия» запретит продажу семечек на стадионе из-за нашествия крыс

«Валенсия» на время запретит продажу семечек на домашнем стадионе клуба, сообщает Marca.

По информации издания, клуб пошел на подобные меры из-за нашествия крыс на стадионе.

В случае покупки семян до игры, клуб будет требовать того, чтобы всю шелуху болельщики выбрасывали в принесенные с собой пакеты.

В сезоне-2022/23 «Валенсия» финишировала на 16-м месте в турнирной таблице чемпионата Испании.