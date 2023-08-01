Симеоне о Мбаппе в «Реале»: «Атлетико выиграл ла лигу у Месси, Роналду, Иньесты, Хави и Бензема. Футбол — это не имена»
Главный тренер «Атлетико» Диего Симеоне поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».
«Подписание Мбаппе сделает «Реал» недосягаемым? Ну как посмотреть. Мы побеждали в ла лиге [играя] против Месси, Роналду, Иньесты, Хави, Бускетса, Бензема, Бейла, [Алексиса] Санчеса. Футбол — это не имена», — цитирует тренера As.
Ранее Симеоне называл экстраординарным переход Мбаппе в «Реал». 31 июля нападающий опубликовал загадочное фото, которое СМИ расценили, как намек на подписание контракта с мадридским клубом.
Французский форвард выступает за «ПСЖ» с августа 2017 года. В сезоне-2022/23 форвард забил 41 гол и сделал 10 результативных передач в 43 матчах за парижан во всех турнирах.
Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 180 миллионов евро.
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3
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4
|Р. Сосьедад
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5
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6
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7
|Осасуна
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8
|Атлетик
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9
|Мальорка
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10
|Жирона
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11
|Р. Вальекано
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12
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13
|Сельта
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14
|Кадис
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15
|Хетафе
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16
|Валенсия
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17
|Альмерия
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18
|Гранада
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19
|Лас-Пальмас
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20
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|11.08
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Альмерия – Р. Вальекано
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Севилья – Валенсия
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Р. Сосьедад – Жирона
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Лас-Пальмас – Мальорка
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Атлетик – Реал
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Сельта – Осасуна
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Вильярреал – Бетис
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Хетафе – Барселона
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Кадис – Алавес
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Атлетико – Гранада
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