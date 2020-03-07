«Валенсия» потеряла очки с «Алавесом», Черышев отыграл 82 минуты

«Алавес» и «Валенсия» сыграли вничью в матче 27-го тура чемпионата Испании — 1:1. «Летучие мыши» упустили шанс подняться с седьмого места в зону Лиги Европы. «Алавес» же поднялся на две строчки — с 13-й на 11-ю.

Полузащитник сборной России Денис Черышев вышел на поле в стартовом составе и был заменен на 82-й минуте.

Чемпионат Испании

Лига 1

27-й тур

«Алавес» — «Валенсия» — 1:1 (0:1)

Голы: Парехо, 34 (0:1). Мендес, 73 (1:1).

«Алавес»: Пачеко, Лагуардия, Эли, Ксимо Наварро, Дуарте, Фейса (Гарсия, 82), Камараса (Понс, 76), Хоселу, Лукас, Мендес, Риоха (Сайнс, 65).

«Валенсия»: Силлессен, Васс, Флоренци (Коклен, 65), Хосе Гайя, Габриэл Паулиста, Диакаби, Парехо, Кондогбья, Солер, Гамейро (Гонсалу Гедеш, 72), Черышев (Родриго, 82).

Предупреждения: Кондогбья, 35. Лукас, 36. Ксимо Наварро, 39. Эли, 42. Хосе Гайя, 61. Хоселу, 62. Мендес, 84. Диакаби, 90.

Судья: Хиль Мансано.

6 марта. Витория. Стадион «Мендисорроса».