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Сегодня, 21:28

«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в чемпионате Испании

Екатерина Савостина
Корреспондент
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«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте счет открыл Уго Дуро из «Валенсии». На 81-й минуте сравнял Оскар Дуарте.

«Валенсия» набрала 43 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Леванте» 26 очков последнее, 20-е место.

Испания. Лига 1. 34-й тур
30 апр, 19:30. Mestalla (Валенсия)
Валенсия
1:1
Леванте
Голы
Дуро, 27 (1:0), Дуарте, 81 (1:1)
Валенсия
Мамардашвили Коррейа (Фулькье, 73) Габриэл Паулиста Гильямон (Васкес, 46) Диакаби Хосе Гайя Альдерете Рачич Солер (Муса, 90+3) Гонсалу Гедеш (Гомес, 74) Дуро (Хиль, 90)
Леванте
Карденас Сон (Сараччи, 56) Пьер Дуарте Везу (Мелеро, 62) Мирамон (Бубиль, 80) Радойя (Барди, 46) Пепелу Кампанья (Сольдадо, 62) Моралес Гомес
Предупреждения
Гонсалу Гедеш 23’, Альдерете 38’, Мамардашвили 70’, Гильямон 84’  -  Радойя 36’, Сон 38’, Дуарте 84’
Удаления
Хосе Гайя 31’
Судьи
Васкес (Испания)

Футбол
ФК Валенсия
ФК Леванте
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
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И В Н П +/- О
1
 Реал 34 25 6 3 73-29 81
2
 Севилья 34 17 13 4 50-28 64
3
 Барселона 33 18 9 6 61-33 63
4
 Атлетико 33 18 7 8 59-39 61
5
 Бетис 33 17 6 10 56-38 57
6
 Р. Сосьедад 33 15 10 8 32-31 55
7
 Вильярреал 34 14 10 10 54-33 52
8
 Атлетик 33 12 12 9 39-34 48
9
 Осасуна 33 12 8 13 34-44 44
10
 Валенсия 34 10 13 11 45-49 43
11
 Р. Вальекано 33 11 7 15 34-38 40
12
 Сельта 33 10 9 14 36-37 39
13
 Эспаньол 34 10 9 15 37-49 39
14
 Эльче 33 10 8 15 36-44 38
15
 Хетафе 33 8 11 14 31-37 35
16
 Мальорка 33 8 8 17 29-54 32
17
 Кадис 34 6 14 14 30-47 32
18
 Гранада 33 6 12 15 36-56 30
19
 Алавес 34 7 7 20 28-56 28
20
 Леванте 34 5 11 18 42-66 26
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38 тур
29.04 22:00
Севилья – Кадис
 1 : 1
30.04 15:00
Алавес – Вильярреал
 2 : 1
30.04 17:15
Реал – Эспаньол
 4 : 0
30.04 19:30
Валенсия – Леванте
 1 : 1
30.04 22:00
Атлетик – Атлетико
 - : -
1.05 15:00
Эльче – Осасуна
 - : -
1.05 17:15
Гранада – Сельта
 - : -
1.05 19:30
Р. Вальекано – Р. Сосьедад
 - : -
1.05 22:00
Барселона – Мальорка
 - : -
2.05 22:00
Хетафе – Бетис
 - : -
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Карим Бензема

Реал

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Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

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 15
Энес Юнал

Энес Юнал

Хетафе

 15
П
Усман Дембеле

Усман Дембеле

Барселона

 11
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 10
Гоньи Икер Муниаин

Гоньи Икер Муниаин

Атлетик

 9
И К Ж
Хорхе Куэнка

Хорхе Куэнка

Хетафе

 28 2 5
Жюль Кунде

Жюль Кунде

Севилья

 28 2 2
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

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