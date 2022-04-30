«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в чемпионате Испании

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«Валенсия» и «Леванте» сыграли вничью в матче 34-го тура чемпионата Испании. Игра завершилась со счетом 1:1.

На 27-й минуте счет открыл Уго Дуро из «Валенсии». На 81-й минуте сравнял Оскар Дуарте.

«Валенсия» набрала 43 очка и занимает 10-е место в турнирной таблице ла лиги. У «Леванте» 26 очков последнее, 20-е место.